日本テレビの水卜麻美アナが11月27日、自身が総合司会を務める「ZIP！」と、直前の「Oha！4 NEWS LIVE」とのリレートークに登場。サンタクロースに…

日本テレビの水卜麻美アナが11月27日、自身が総合司会を務める「ZIP！ 」と、直前の「Oha！4 NEWS LIVE」とのリレートークに登場。 サンタクロースに頼みたいクリスマスプレゼントを聞かれ、食い気味に「生卵」と答えてスタジオを沸かせた。

「たまご…」1秒も迷わず即答、河出アナも面食らう この日の「Oha！4」では、公認サンタクロースが成田空港にやって来たという季節感たっぷりのニュースを紹介。 これを受けて金曜キャスターの河出奈都美アナが、少し気の早い質問をぶつけた。

Advertisement

「来月25日はクリスマス。 水卜さんが今、サンタさんに願うなら何が欲しいですか？ 」 すると水卜アナ、1秒も迷うことなく「たまご…」。 あまりの即答ぶりに河出アナが「たまご？