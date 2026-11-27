「東京一極集中」の是非を巡る議論で、東京都の小池百合子知事が27日、都内で開かれた全国知事会議で、東京の税収を地方に配分する「偏在是正の強化」を主張する46道…

「東京一極集中」の是非を巡る議論で、東京都の小池百合子知事が27日、都内で開かれた全国知事会議で、東京の税収を地方に配分する「偏在是正の強化」を主張する46道府県の姿勢を厳しく指弾した。

「東京VS46道府県」の構図が鮮明になる中で、小池氏は「都税を狙ったさらなる不合理な措置に断固反対を貫く」と異例の言及。 道府県による地方交付税の使い道や、効果も明示されていないと指摘し、会場は緊張感に包まれた。

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「都が地方に奪われる」 「東京のせいにして財源を奪っても、地方と都市が共に成長することには全く結びつかない」「都が『奪われる』ことに都知事として都民に説明ができない」 この日、小池氏は全国の〝代表〟が顔をそろえた席で道府県の姿勢を厳しい表情で批判した。 地方交付税制度について「構造的問題がある」と重ねて主張。 年間で1兆6000億円の都税をいったん国に集め、他の自治体に再配分する仕組みが地方の発展につながらない上に、税収が増えても自治体の財源が増えない「不合理な措置」だと強調した。