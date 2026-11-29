12月11日から13日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2026」（東京コミコン2026）の全ステージスケジュールが発表された。2016年の初開催から10周年を迎…

※写真クリックで拡大表示します12月11日から13日までの3日間、千葉・幕張メッセで開催される「東京コミックコンベンション2026」（東京コミコン2026）の全ステージスケジュールが発表された。2016年の初開催から10周年を迎える今年は、新たに「A.C.

E.ステージ」が加わり、3つのステージで映画、アニメ、ゲーム、音楽、プロレス、伝統芸能など、ジャンルの垣根を越えた企画が展開される。 10周年のテーマは「BEYOND」。 メインステージ（ホール3）では、来日セレブリティが連日登壇するほか、マーベル、DC、スター・ウォーズのファンが集う恒例のギャザリングステージも開催。 アンバサダーの佐藤隆太、PR大使のBEYOOOOONDS、メインMCの中丸雄一、IMALUも3日間を盛り上げる。 今年初登場となる「A.C.

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E.ステージ」（ホール4）は、ART（アート）、CULTURE（カルチャー）、ENTERTAINMENT（エンターテインメント）の頭文字を取ったもの。 映画やアニメのトークショー、アクションの実演、音楽ライブなどが予定されている。 リングステージ（ホール1）では、新日本プロレスの棚橋弘至社長が東京コミコンに初登場するほか、怪獣プロレスとアクトレスガールズのコラボレーション、人間国宝が率いる梅若会の能楽師によるパフォーマンス、映画と美容を融合させたヘアショーなども行われる。 ■初日（12月11日）：マーベルファンがアッセンブル！