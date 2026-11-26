東レは、1926年の創立から100周年を迎え、100年間の歩みと技術の進化、そして未来へのビジョンを紹介する体験型展示会「東レ100周年企画展 WONDER!?展」を、東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催している。会期は11月26日～11月29日の4日間で、入場は無料で事前登録制。

東レは、1926年の創立から100周年を迎え、100年間の歩みと技術の進化、そして未来へのビジョンを紹介する体験型展示会「東レ100周年企画展 WONDER!? 展」を、東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催している。

会期は11月26日～11月29日の4日間で、入場は無料で事前登録制。 一般公開に先立ち実施された内覧会では、東レ 上席執行役員 コーポレートコミュニケーション部門長の島地啓氏が登壇。 企画展に込めた想いや、次の100年に向けた同社の姿勢について語った。 島地氏は、企画展のコンセプトについて「創業以来、東レは素材技術の力で新しい価値を生み出し、社会に貢献することに挑戦をしてまいりました。

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その原動力には好奇心や探求心、挑戦する姿勢であったのではないかと思い、企画展のコンセプトを“ワンダー”という言葉にいたしました」と説明。 展示では、100周年の節目の試みとして2つの挑戦があり、1つは東レの研究者と外部のクリエイターのコラボレーション、もう1つはモビリティに関する展示として、「素材を起点として未来のモビリティを考えるという展示で、こんな乗り物を作りたいのでこんな素材を作るのではなく、逆に、この素材が可能性をどんどん広げていった先にどんな未来のモビリティが生まれるのだろうか、という発想から描いた」と、素材から生まれる可能性を考えたいとした。