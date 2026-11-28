間もなく本格化する年末商戦を前に発表された2026年版「有害物質の不名誉の殿堂（Toxic Hall of Shame）」では、販売する商品の有害化学物質やプラスチックの削減を優先していないとして、小売り大手16社に最低評価の「F」が付与された。

間もなく本格化する年末商戦を前に発表された2026年版「有害物質の不名誉の殿堂（Toxic Hall of Shame）」では、販売する商品の有害化学物質やプラスチックの削減を優先していないとして、小売り大手16社に最低評価の「F」が付与された。

最近の研究で、食品包装や衣類、玩具、その他の一般的な家庭用品、パーソナルケア用品の製造に使われるプラスチック関連化学物質のうち、調査対象の約93％が人の健康に重大なリスクをもたらす可能性があることが分かった。 CNNが11月18日に独占入手した2026年版「小売業者成績表（Retailer Report Card）」によると、トレーダー・ジョーズ、ウェイフェア、パブリックス、アルバートソンズ、マクドナルド、ウィリアムズ・ソノマ、シャーウィン・ウィリアムズなどの有名ブランドが、有害物質の削減への取り組みが不十分だとしてF評価を受けた。

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この報告書は、消費者の安全確保に取り組む非営利団体「トキシック・フリー・フューチャー」が「マインド・ザ・ストア」キャンペーンの一環として2016年から発表している。 調査チームは、米国とカナダの小売り大手50社（傘下企業を含めると140社超）に関する公開データを詳細に分析している。