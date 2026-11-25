セスク・ファブレガスが、コモのAEKアテネ戦でのCL1-0勝利を振り返った。ルイス・ミジャのゴールでイタリアのクラブはプレーオフ進出に近づいた。

セスク・ファブレガス は、チャンピオンズリーグでAEKアテネに1-0で競り勝った後、コモの急成長を「普通ではない」と表現した。 雨にぬれたスタディオ・シニガーリャでルイス・ミジャが決めた鮮烈な一撃が決勝点となり、セリエA昇格組は決勝トーナメント進出に迫った。

決して理想的とは言えないコンディションの中、コモは欧州最高峰の大会で4勝目を挙げ、上位24チーム入りに迫った。 序盤はルーカス・ダ・クーニャがPKを決められず、前半終了間際にはGKロベルト・サンチェスが重要な連続セーブでチームを救った。 しかし、ミジャがゴール上隅に鮮やかな一撃を突き刺し、ついに均衡を破った。 が伝えたところによると、スペイン人指揮官は「コモが9試合で8勝するのは普通ではない」と語った。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

「これが特別なプロジェクトだということは分かっている。 私は真っ先に5分間喜び、それから次の試合に向かう。 だが、3年前を振り返れば、確かに私たちは急速に成長した。 少なくとも少しの間は、この瞬間を喜ぶ必要がある」ファブレガスは、主力数人を欠くチームが厳しいチャンピオンズリーグの一戦を戦う中、終盤はベンチで緊張を強いられたと認めた。

選択肢が限られる中、スペイン人指揮官は試合後、監督としての経験がまだ浅く、終盤に冷静さを保つことは大きな課題だと率直に記者団に語った。

Advertisement

「最後の20分間、心配だったかって？ 私はいつも心配している。 まだとても若く、落ち着いていられるほどの経験が皆さんのようにはない。 チャンピオンズリーグは非常にレベルが高く、どんなミスも痛手になり得る。

今日は負傷やチャンピオンズリーグの登録メンバーの関係で8人を起用できなかったのだから、私たちは小さなチームだ」