ローソンは10月16日、在宅でアバターを操作して接客する「ローソンアバターオペレーター」の募集を始めた。導入店舗の数や効果、接客をAIではなく人が担う理由などを同社に聞いた。（1/2 ページ）

自宅のPCから店舗のモニターに映るアバターを動かし、コンビニの来店客を接客する。 ローソンは、そんな仕事を担う「ローソンアバターオペレーター」（以下、オペレーター）を募集している。

アバター事業を手掛けるAVITA（アビータ、東京都目黒区）と2022年に始めた取り組みで、導入先は108店舗に広がった。 セルフレジの間に置いたモニターに映るアバター（出典：ローソン、以下同）時給は1280円から。 勤務時間は主に午後1時から午後9時の間で相談でき、週1日から働ける。 応募条件には、上下20Mbps以上の通信速度が出るインターネット回線や、勤務中に他人が立ち入らず音が外に漏れない部屋など、在宅で接客するオペレーターならではの項目も並ぶ。

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店舗で働く従業員と大きく違うのは、1人で複数の店舗を受け持つ点だ。 ローソンは22年の協業発表の時点で、1人1店舗が通常だった勤務を、同時に複数店舗で担えるようになる点を、アバター活用の利点として打ち出していた。 オペレーターの接客で、店舗にはどんな変化があったのか。 ローソンに聞いたところ、導入店舗ではアバター接客をしている時間帯に、セルフレジの利用率が5％以上上がったという。