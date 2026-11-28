－－全国知事会で「税収の偏在是正」の措置拡大に改めて断固反対を表明した

－－全国知事会で「税収の偏在是正」の措置拡大に改めて断固反対を表明した 「毎年のように1兆6000億、東京から出て、全国各地に回っても地方の方々は『税収、財源が増えない』と嘆いておられる。

構造的な、特に交付税の問題として指摘した。 東京の財源を奪い続けても、地方と都市の成長につながらない。 『今こそ闘う知事会じゃないといけない』といったら、『闘う知事会は失敗だった』といわれ虚脱感だ。 闘う相手が都になって46対1。

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知事会で都の主張を唱え続けるのは結構パワーが要る。 かつて日本の金融は『護送船団方式』でバブル崩壊になった。 多数決で決めてそれが正しいかどうかは別の話だ。 何が最優先かきっちり練る必要がある」 －－東京と地方の関係の再整理に向けた議論の場の設置提案も県からあった 「研究会か勉強会を作ろうというのは全国知事会の一つの変化が現れている」 －－東京対46道府県の構造を加速させる懸念も 「それは逆。