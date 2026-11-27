大リーグに挑戦する日本選手が増える現状を受け、韓国メディアが危機感を抱いている。韓国メディア「朝鮮日報」は27日ま

韓国メディア「朝鮮日報」は27日までに「日本選手には財布を開く…MLBにおける韓日の格差、さらに拡大 NPBの看板スターたちが続々と大リーグ入り」と題した記事を公開。 日韓の野球における現状を嘆いた。

現在、MLBでプレーする選手は日本が15人に対し、韓国はわずか4人。

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「来年になれば、この格差はさらに広がると予想される。 今年、日本プロ野球（NPB）で活躍した強打者と剛速球投手が、メジャーリーグ球団と巨額の入団契約を結んだからだ」と記した。 さらに「大谷翔平のようなスーパースターでなくとも、NPBで実力を証明した選手たちが海を渡り、目覚ましい活躍を見せている。 李政厚（イ・ジョンフ、ジャイアンツ）以外にはチームでのレギュラー争いさえ容易ではない韓国人大リーガーたちの境遇とは対照的だ」と伝えた。