北朝鮮に拉致された横田めぐみさん（62）＝拉致当時（13）＝の母、早紀江さん（90）の支援者らによる「祈り会」が26日、東京都内で開かれた。めぐみさんの拉致から15日で49年となり、早紀江さんは「長い年月、なぜ解決できないのか、帰ってこら…

北朝鮮に拉致された横田めぐみさん（62）＝拉致当時（13）＝の母、早紀江さん（90）の支援者らによる「祈り会」が26日、東京都内で開かれた。 めぐみさんの拉致から15日で49年となり、早紀江さんは「長い年月、なぜ解決できないのか、帰ってこられないのか分からない」と焦りをあらわにした。 240人集まる 祈り会は、キリスト教徒の早紀江さんの友人らを中心に月1回開催。

めぐみさんが拉致された当月である11月は例年、拡大回として実施され、この日も通常より広い会場に約240人が集まった。 早紀江さんは「めぐみちゃんがどこでどのようにいるかは分からない。 だが、私が守られて生かされているのと同じように、生きていると確信している」と述べた。 めぐみさんの弟の哲也さん（58）も講演し、「明るく、太陽のような存在だった」と姉の人柄を紹介した。

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長い膠着（こうちゃく）状態の中で、哲也さんは「高市（早苗）首相、木原（稔）官房長官という最強の布陣のこのときしか解決できないと思っている」と語り、政府に対し「日本人の生命、財産を取り戻せないのならば主権国家とはいえない。 そういう気持ちを持って、北朝鮮と対峙（たいじ）してほしい」と訴えた。 平成9年の家族会発足後、高市氏は14人目の首相。 終了後、報道各社の取材に応じた早紀江さんは「歴代の首相に拉致問題の解決を言い続けたが全員の奪還には至っていない。