「ゼロの衝撃」から7年、世界のスターはどうして日本へやってくるのか－。「日本VS世界」を掲げるジャパンC（G1、芝2400メートル）が今週29日に東京競馬場で… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「ゼロの衝撃」から7年、世界のスターはどうして日本へやってくるのか－。 「日本VS世界」を掲げる ジャパンC （G1、芝2400メートル）が今週29日に東京競馬場で行われる。 昨年、外国馬で20年ぶりに勝利を挙げたフランスのカランダガン（セン5、F・グラファール）、今年の欧州年度代表馬に輝いた英国の オンブズマン （牡5、J＆T・ゴスデン）が参戦。

日本勢も一線級がそろい、歴代最高の一戦となる。 豪華6頭の外国馬招致に携わったJRA国際担当の高松知之執行役員（59）に話を聞いた。 【取材・構成＝桑原幹久】今年はドバイ、欧州でG1を3勝。 欧州年度代表馬に輝いた。

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前走後に現役引退、種牡馬入りを発表している現役世界最強の芝中距離馬が、ラストランに日本を選んだ。14戦10勝。1レースで走破した最長距離は2050メートル。 前走後は12月中旬の2000メートル戦である香港カップが有力視された。10月6日締め切り、同15日に発表したジャパンCの予備登録にも名はなかった。

「2000メートル前後で好成績を収めていましたが、前理事長の後藤（正幸）総括監が（ジョン）ゴスデンさんと仲良しで、以前から東京の2400メートルは合うとアピールはしていました。 ただ、現地のエージェントから“日本へ行く確率は10％ぐらいだろう”とも言われていました」「米国のBCターフへの選択肢も聞きましたが“前走から1週間で飛行機に乗せることはさせたくないから日本へ行きたい”と。 そのまま話を進めても香港という言葉は出てこなかったですし、最終的に（香港へ）登録もしていませんでした」 ゴスデン師から多岐にわたる要望を投げられた。

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中には内部調整に時間が必要なことも。 話は平行線をたどり、現地レベルで1度は破談になりかけた。

“来日がかなわないならそのまま引退する”というニュアンスの反応もあった。 「招致はセン馬と牝馬が当初の狙いでした。 ジャパンCを勝っても、まだ欧州内で種牡馬的価値が上がらないのでは、という考えがあったからです。 それでも、種牡馬入りが決まっているこれだけの馬がリスクを背負って選んでくれた。

それが我々としてはとてもうれしいことですね」「第一は参加してもらい、いいレースをしてもらう環境を作る。 それは昨年のカランダガンが証明してくれました。 次はいい馬を作る環境を整える。 今回オンブズマンが来てくれたことで、1つステップを超えたと思っています。

オンブズマンへ種付けに行く日本の繁殖馬が出てきたり、血統表にジャパンC勝ち馬がいるからその馬を買った、という認識が定まっていけばいいなと思います」◆外国馬 創設以来初めて出走馬0となった19年、本紙（日刊スポーツ）では「ゼロの衝撃」と題した連載を行った。 さまざまな距離、性別のカテゴリーでレースが組まれる11月初旬の米国（ブリーダーズカップ）、12月中旬の香港国際競走に出走馬が集まること、日本馬が勝ちすぎること（06年から日本馬が連勝）、検疫施設や馬場への不満など、当時はさまざまな意見が国内外の関係者、ファンから寄せられた。