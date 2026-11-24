元イングランド代表GKのジョー・ハートが、アーセナル戦終盤のルーカス・ホルニチェクの対応を分析。万全のニック・ポープなら、今夏加入したGKを抑えてニューカッスルで先発していたと主張した。

ジョー・ハートが、 ニューカッスル とアーセナルの引き分けでノニ・マドゥエケが決めた同点弾について、ルーカス・ホルニチェクの対応を分析。 難しいシュートだったと認めつつ、GK本人は悔やんでいるはずだと語った。

元イングランド代表GKはまた、全盛期のニック・ポープなら、今夏加入したホルニチェクを先発から締め出していただろうと主張した。 ハートは、土曜日のアーセナルとの引き分けでマドゥエケの同点弾を防げなかったホルニチェクが、深く落胆しているはずだと考えている。24歳のGKはシュートに手を当てたものの、ボールがネットを揺らすのを阻めなかった。 で、セーブの難しさを認める一方、失点が招いた大きな影響を指摘した。 ホルニチェクには、直近のコヴェントリー戦とエヴァートン戦での敗北以降、ミスが見られるようになっている。

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ハートは、マドゥエケが内側へ切り込み、マルティン・ウーデゴールが外側から追い越す動きを見せた場面で、チェコ代表GKが直面した戦術的な難しさを解説した。 DFのダン・バーンとルイス・ホールがシュートをブロックしようと駆け寄る中、ホルニチェクは空いたスペースをカバーするため、中央から位置をずらした。 ボールはスライディングしたホールのブロックをわずかにかわし、身長約198センチのバーンの足元を抜けた。

ホルニチェクには最後の瞬間までボールが見えず、即座に体勢を立て直す必要があったが、手を下ろすのが遅れ、シュートはグローブの上部をかすめた。

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「彼が絶望したように振り返るのが分かる。 あれが、勝ち点3と大きな勝利を手にするか、試合終了時にあの気持ちを味わうかの違いだった」とハートは語った。

「マドゥエケは大喜びだった。 ホルニチェクは悔やんでいるだろうが、本当に、本当に難しいゴールだった」