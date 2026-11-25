2027年4月以降に始まる事業年度・連結会計年度の期首から「リースに関する会計基準」が適用される。経理だけの問題だと思われがちだが、実は総務が対応すべきことも多い……。

企業が締結している契約書は、必ずしも情報が1カ所に集約されているわけではない。 本社の賃貸借契約書は総務にあり、社用車の契約は各拠点で管理している。 複合機の契約書は見つかったものの、その後の条件変更は担当者のメールにしか残っていない――。

こうした状況で、経理から「社内のリース契約を洗い出してほしい」と求められたらどうなるだろうか。 総務は社内を回り、契約書を探し、実際に何がどのように使われているのかを調べなければならない。 新たな会計基準への対応は、総務にとっても他人事ではないのである。2024年に公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は、原則として2027年4月1日以後に始まる事業年度・連結会計年度の期首から適用される。

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新基準を適用する企業は借手となる場合、これまで賃借料として費用処理していたオペレーティング・リースも含め、原則として資産を使う権利を「使用権資産」、将来の支払い義務を「リース負債」として貸借対照表に記載することになる。 一定の短期・少額リースについては、通常よりも簡略化した会計処理が認められているが、原則として損益計算書には、使用権資産の減価償却費とリース負債の利息費用を計上する。 そのため、経理が適切に会計処理をするには、どのような契約を結び、何を、どんな条件で使っているのかを把握する必要がある。

そして、経理と現場の橋渡し役として重要な役割を担うのが総務であり、契約書と現場の状況を照らし合わせ、必要な情報を整理して経理に伝えなければならない。 モノの管理においては、台帳と現物の食い違いが頻繁に発生する。 例えば、すでに処分されたプリンターが台帳では「使用中」となっている一方、部署の予算で購入したモニターは、現物があるにもかかわらず台帳には載っていないといったことが起こり得る。 こうした食い違いがあると、購入したものなのか、借りているものなのか、どのような契約で手配したのかを一つずつ確認しなければならない。

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さらに厄介なのが、特定の担当者しか事情を把握していないケースだ。 地下倉庫にある予備の机や椅子の購入日や、古いリース品の契約満了日など、長年担当している人しか知らず、その人が異動すると、経緯が分からなくなってしまう契約がある場合は要注意だ。 結果として、まだ使える備品を買い直してしまうこともある。 契約書や関連資料も、紙の書類、共有フォルダ内に格納したPDF、担当者のメールに添付されたファイル、電子契約サービスなど、異なる形式でさまざまな場所に散らばっている。

監査などで確認が必要になるたびに探し回ることになり、せっかく情報を見つけても、台帳などに反映されなければ、次も同じ作業を繰り返すことになる。 こうした悪循環を、筆者はモノの管理に潜む「魔のサイクル」と呼んでいる。 この状態から抜け出すには、現物、台帳、契約書の情報を照らし合わせる必要がある。 例えば、返却したはずの機器が台帳に残っていたら、返却記録や契約の終了状況を確認する。

そこで見つかった食い違いを一つずつ解消し、正しい情報を残すといった日々の管理が、適切な会計処理につながっていくのである。