稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾の3人が出演する『ななにー 地下ABEMA』#143が、22日午後8時から放送された。

日本一かっこいい男子高校生を決める「男子高生ミスターコン」でグランプリに輝いた高校3年生・楢崎悠亮さん『ななにー 地下ABEMA』（C）AbemaTV, Inc.今回は「日本一のイケメン＆美少女が大集合！

最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞSP」と題し、日本一の称号を持つイケメンや美少女ティーンがスタジオに集結。

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「男子高生ミスターコン」でグランプリに輝き、「斎藤工に似ている」とSNSで話題の楢崎悠亮さんと、その父が登場した。 楢崎さんは、2025年に開催された日本一かっこいい男子高校生を決める「男子高生ミスターコン」で、約2万人の中からグランプリを獲得した高校3年生。 受賞後は「斎藤工に似ている」とSNSで注目を集め、現在は俳優としてCMやショートドラマに出演するほか、舞台で主演を務めることも決まっている。 芸能活動に専念するため、兵庫県の公立高校から通信制高校へ転校したという楢崎さん。

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活動の幅が広がり、生活環境が大きく変化する中でも、父からは「謙虚に謙虚に」「目の前のことをひとつひとつ全力で頑張れ」と繰り返し伝えられているという。 芸能活動に取り組む息子を、父が日頃から支えている様子を明かした。 番組には、その父も登場。 息子に10年以上伝え続けているという恋愛アドバイスを披露した。

父が掲げる独自の教えは、「髪を染めている女性にはダマされるな！ 」というもの。 これにはスタジオから「偏見！ （笑）」と総ツッコミが入り、出演者たちの笑いを誘った。