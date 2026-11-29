ジュード・ベリンガムが、レアル・マドリーがアラベスに1-2で敗れた試合での退場後、ダイブを否定。「接触があったと100％確信している」と主張し、レアル・ソシエダ戦は欠場する。

レアル・マドリー が アラベス に1-2で敗れた試合で退場となった ジュード・ベリンガム が、ダイブを否定した。 イングランド代表MFは「接触があったと100％確信している」と主張し、重要な角度からの映像が主審に示されなかった理由を疑問視。

一方で、2度の「軽率な状況」を招き、水曜日のレアル・ソシエダ戦を欠場することになった責任を認めた。 ベリンガムは、土曜日にレアル・マドリーがアラベスに1-2で敗れた試合でダイブをしたとの指摘を否定した。23歳のMFは74分に抗議で警告を受け、88分にはペナルティーエリア内で倒れたプレーがシミュレーションと判定され、2枚目のイエローカードを提示された。 が報じたSNSへの投稿で、こう記した。

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「昨日の結果は本当に悔しい。 退場したことで、残り時間にチームが逆転に向けて十分に戦う機会を奪ってしまったと感じている」ベリンガムは続けた。