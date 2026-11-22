高市早苗政権は年末に改定する安全保障関連3文書で、防衛力整備の基本的な考え方として「拒否する力」を打ち出す方針だ。トランプ米政権も今年1月に発表した国家防衛戦…

高市早苗政権は年末に改定する安全保障関連3文書で、防衛力整備の基本的な考え方として「拒否する力」を打ち出す方針だ。 トランプ米政権も今年1月に発表した国家防衛戦略（NDS）で「拒否的防衛」を中心的概念に据えており、日米が足並みをそろえる。

米国は中国による台湾侵攻などを失敗に終わらせる能力を示すことで試みを断念させることに力点を置き、「第1列島線沿いに強力な拒否的防衛を構築する」とうたっている。 攻撃失敗のコスト、理解させる狙い 「拒否」は安全保障の世界で新しい言葉ではない。 相手に対して耐え難い損害を与える能力を示すことで攻撃を思いとどまらせる「懲罰的抑止」に対し、「拒否的抑止」は攻撃が失敗に終わるコストを相手に理解させることを指す。

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「拒否」がトランプ政権で前面に出た理由の一つが、国防総省ナンバー3のコルビー次官の存在だ。 コルビー氏は2021年に発表した著書『拒否戦略』で、米国がとるべき戦略として「拒否的防衛」を掲げ、トランプ政権でNDSの策定責任者となった。 コルビー氏の拒否的防衛構想の前提は、米国がかつてのように圧倒的な軍事的優位に立っていないという事実だ。 台湾有事の際には中国に完全勝利することを目指すのではなく、台湾占拠の既成事実化を防ぐことに戦略の焦点を絞る。 中国が撤退する際には、中国側が「成功した」と言い張れる形も想定する。