「扉を閉ざすことはない」ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドとの契約交渉停滞でスポルティング復帰の可能性認める
マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスは、アル・ヒラルへの移籍が取り沙汰される中、オールド・トラッフォードでの契約が残り数カ月となっても、スポルティングCP復帰を否定しなかった。
一方、イングランドでは、ユナイテッドはリーグ戦11試合でわずか1勝にとどまり、 プレミアリーグ の降格圏に転落。 これを受け、クラブはマイケル・キャリック監督を解任し、マウリシオ・ポチェッティーノを後任に据えた。
チャンピオンズリーグでは4試合を終えて2勝2敗と、欧州の舞台がわずかな救いになっているが、混乱の中、フェルナンデスは自身の去就を決めることよりも、結果を立て直すことの方がはるかに重要だと強調した。Also read炭素税の議論再開 環境・経産両省一枚岩になれるか
「その話をする時間はある」と、契約について語った。 「自分の将来のことだし、契約期間があまり残っていないのだから、こう考えるべきではないのかもしれない。 でも、僕は結果の方が気になっている。 まず試合に勝てるようになるため、契約交渉は止めている。
その後で契約について話せばいい。 今はその時ではない」さらにこう続けた。
「僕たちにとって難しい時期で、物事は計画どおりに進んでいない。 別の大会でプレーする機会がある。 ここまでは2勝2敗だ。 このクラブが偉大な歴史を持つ大会でもある。
さらに勝ち点3を獲得するチャンスがある。 リーグとはまったく別の大会だ。 その後でリーグのことを考える。 現状は理想的でも、思い描いていたものでもない。
厳しい立場にいるが、チャンピオンズリーグでの目標は何も変わらない」水曜日のリスボンでの一戦は、ポチェッティーノがユナイテッドのシーズンを立て直す勢いをつけ、その後プレミアリーグの降格圏脱出に目を向けるうえで重要な意味を持つ。 ピッチ外では、アル・ヒラルからの新たな関心を退けるため、クラブ首脳陣は1月1日を前にフェルナンデスの12カ月延長条項を行使するか、早急な判断を迫られている。
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