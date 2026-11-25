マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスは、アル・ヒラルへの移籍が取り沙汰される中、オールド・トラッフォードでの契約が残り数カ月となっても、スポルティングCP復帰を否定しなかった。

一方、イングランドでは、ユナイテッドはリーグ戦11試合でわずか1勝にとどまり、 プレミアリーグ の降格圏に転落。 これを受け、クラブはマイケル・キャリック監督を解任し、マウリシオ・ポチェッティーノを後任に据えた。

チャンピオンズリーグでは4試合を終えて2勝2敗と、欧州の舞台がわずかな救いになっているが、混乱の中、フェルナンデスは自身の去就を決めることよりも、結果を立て直すことの方がはるかに重要だと強調した。

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「その話をする時間はある」と、契約について語った。 「自分の将来のことだし、契約期間があまり残っていないのだから、こう考えるべきではないのかもしれない。 でも、僕は結果の方が気になっている。 まず試合に勝てるようになるため、契約交渉は止めている。

その後で契約について話せばいい。 今はその時ではない」さらにこう続けた。

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「僕たちにとって難しい時期で、物事は計画どおりに進んでいない。 別の大会でプレーする機会がある。 ここまでは2勝2敗だ。 このクラブが偉大な歴史を持つ大会でもある。

さらに勝ち点3を獲得するチャンスがある。 リーグとはまったく別の大会だ。 その後でリーグのことを考える。 現状は理想的でも、思い描いていたものでもない。

厳しい立場にいるが、チャンピオンズリーグでの目標は何も変わらない」水曜日のリスボンでの一戦は、ポチェッティーノがユナイテッドのシーズンを立て直す勢いをつけ、その後プレミアリーグの降格圏脱出に目を向けるうえで重要な意味を持つ。 ピッチ外では、アル・ヒラルからの新たな関心を退けるため、クラブ首脳陣は1月1日を前にフェルナンデスの12カ月延長条項を行使するか、早急な判断を迫られている。