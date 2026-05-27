「戦車椅子‐TANK CHAIR‐」ついにアニメ化！内山昂輝・藤寺美徳ら豪華キャスト出演

やしろ学氏の人気漫画「戦車椅子‐TANK CHAIR‐」のアニメ化が決定。主人公・凪役に内山昂輝、妹・静役に藤寺美徳。制作はポリゴン・ピクチュアズ。戦闘用車椅子のビジュアルも公開。

講談社の月刊少年シリウスで連載中のバイオレンス・アクション漫画「 戦車椅子 ‐ TANK CHAIR ‐」が、待望の アニメ 化を果たすことが決定した。 原作者はやしろ学氏で、既刊10巻を数える本作は、全世界累計発行部数100万部を突破する人気作品である。

物語は、最強の殺し屋として名を馳せていた主人公・凪が、妹の静を庇って意識不明の重体に陥り、殺意を向けられたごく短時間のみ意識を取り戻すようになったところから始まる。 静は、強烈な殺意が凪を回復させると信じ、彼を改造車椅子に乗せて強敵たちとの対決を繰り返すリハビリを開始。 本作の特徴は、戦闘用車椅子「戦車椅子（タンクチェア）」を駆使した過激なバトルシーンにあり、単なるアクション漫画に留まらない深い人間ドラマが描かれている。 アニメ版を手掛けるのは、3DCGアニメスタジオのポリゴン・ピクチュアズ。

同スタジオは「シドニアの騎士」や「スパイダーマン：フレンドリー・ネイバーフッド」などで知られ、その高い技術力と表現力が本作の迫力ある戦闘シーンをどのように映像化するのか、期待が高まる。 キャスト陣も豪華で、主人公・凪役には内山昂輝、妹の静役には藤寺美徳が起用され、内山はさまざまな機能を持つ戦闘用車椅子を乗り換えて戦う殺し屋のクールな魅力を、藤寺は凪を完全覚醒させるために危険な仕事を引き受ける静の強い意志と兄への深い愛情を演じる。

また、梶原岳人が凪の元同級生であり、強い対抗心を抱く黒坂直墨役、早見沙織が直墨の妹でパートナーの黒坂騰子役を務め、物語にさらなる緊張感をもたらす。 今回、公開されたビジュアルでは、戦闘用車椅子の基本形態である「戦車椅子・第一號機（タンクチェア・マークワン）」がお披露目された。 スタイリッシュなデザインと無数の武器を内蔵したその姿は、原作ファンにとって待望の映像化であると同時に、新たなファンを惹きつけること間違いなし。 アニメの放送時期や詳細は未定だが、世界中で注目を集める本作がどのような映像作品となるのか、今後の続報に期待したい





animehackcom / 🏆 43. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

戦車椅子 TANK CHAIR アニメ化 内山昂輝 ポリゴン・ピクチュアズ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

World of Tanks: HEAT - Hero Shooter Elements in Online Battle GameA hybrid online battle game that combines the elements of hero shooters and tank battles, developed from scratch with cross-play and cross-progression support. The game features 4 game modes, 8 maps, and 2 customizable tanks per agent. Each agent has passive effects and powerful ultimate abilities, and the tanks have unique abilities as well. The game also features a leveling system with agent skill points and rewards for completing missions.

Read more »

NYCxDESIGN Awards 2026 にて「AREA」 Chair A-10 が WINNER（最優秀賞） を受賞株式会社 NODA Japanのプレスリリース（2026年5月27日 13時00分）NYCxDESIGN Awards 2026 にて「AREA」 Chair A-10 が WINNER（最優秀賞） を受賞

Read more »