ウナイ・エメリ監督は、イスタンブールでチャンピオンズリーグの重要な勝利を狙うアストン・ヴィラに対し、敵対的なガラタサライの観衆を前に冷静さを保つよう求めた。

アストン・ヴィラ の ウナイ・エメリ 監督は、今夜ラムズ・パークで行われるチャンピオンズリーグの ガラタサライ 戦を前に、敵対的なイスタンブールの雰囲気を受け入れるよう選手たちに求めた。

ラウンド16への自動進出に向けて前進を図る中、スペイン人指揮官は、チームが欧州での新たな章において、これまでとは違うものを築いていると強調した。 エメリ監督は、トルコでの厳しいチャンピオンズリーグの一戦を前に、アストン・ヴィラに確信を持って結束して戦うよう求めた。 ガラタサライ戦で好結果を残せば、欧州で着実に前進していることを示し、ラウンド16進出にも近づく。 ただ、指揮官はホームチームの絶え間ない勢いに対処するには、個々の能力だけでは足りないと理解している。

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エメリ監督は、威圧的な雰囲気やガラタサライのエネルギッシュな戦い方に、自分たちのリズムを乱されるつもりはない。 過去のチャンピオンズリーグのホーム戦では、2010年11月にバレンシアを率いてブルサスポルに6-1で勝利し、第2節にはフェネルバフチェに6-0で勝利するなど、トルコ勢に大勝してきた。 それでもスペイン人指揮官は、イスタンブールでのアウェー戦には徹底した規律が必要だと認識している。 にこう語った。

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「ピッチ上では自分たちのゲームプランに集中しなければならない。 互いに助け合い、常に前向きに接する必要もある。 観衆が敵に回っても、強く、落ち着いて、自信を持ってプレーできるよう努めなければならない」