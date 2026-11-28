カメルーンサッカー連盟のサミュエル・エトー会長が、元フランス代表のスターで解説者のクリストフ・デュガリーを激しく批判した。デュガリーがアフリカサッカー連盟（CAF）を批判し、国際サッカー連盟（FIFA）による各国協会への資金配分について見解を示したことへの反論である。

デュガリーはフランスのラジオ局『RMC』の番組『Rothen s'enflamme』に出演した際に物議を醸した。 アブジャで行われたCAF総会で、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がアフリカの各協会に2500万ドルずつの資金提供を発表した後、熱烈な拍手を浴びた光景を批判したのである。 1998年の世界王者であるデュガリーは、目にしたものは「生中継の腐敗」だと断じ、なぜ各協会の会長たちが立ち上がってインファンティーノに拍手することを強いられたのかと疑問を呈した。

そして、次期会長選を前にFIFA会長がアフリカの各協会から得ている支持と結びつけた。 論争の核心の一つは、FIFAが提案している2027年から2030年までの資金プログラムだ。 このプログラムでは、アフリカの協会だけでなく、加盟211協会それぞれに最大2500万ドルが割り当てられる。 FIFAによれば、この提案はサッカーの発展、インフラ、育成年代のプロジェクト、女子サッカーを支援することを目的としている。

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ただし、2027年3月のFIFA総会での承認を含め、組織としての手続きと承認を経る必要がある。 エトーの発言は、アフリカサッカーの運営と国際的なサッカー機関との関係をめぐる議論に再び火をつけるものとなった。 また、競技の運営者と、解説者やコメンテーターに転身した一部の元スターとの間で緊張が高まっていることも浮き彫りにしている。