土曜日にモンテビデオで行われたコパ・リベルタドーレス決勝でエストゥディアンテスがパルメイラスに0-1で敗れた後、マルコス・ロホが胸の内を語った。

元マンチェスター・ユナイテッド、アルゼンチン代表DFの マルコス・ロホ が、土曜日にモンテビデオで行われたコパ・リベルタドーレス決勝で エストゥディアンテス が パルメイラス に0-1で敗れ、涙を流した。

自身2度目の大陸タイトルを目指して古巣に戻った2009年の優勝経験者は、チームは胸を張ってウルグアイを後にすると語った。 元マンチェスター・ユナイテッドDFのマルコス・ロホが涙を流した。 土曜日にモンテビデオのセンテナリオ・スタジアムで行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、エストゥディアンテスはブラジルの強豪パルメイラスに0-1で敗れた。 ラモン・ソサの決勝ゴールにより、アルゼンチンのクラブは5度目の大陸制覇を逃し、パルメイラスが4度目のリベルタドーレス優勝を果たした。

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エストゥディアンテスでキャリアを始め、2009年に同クラブで優勝したロホは、その後スパルタク・モスクワ、スポルティングCP、マンチェスター・ユナイテッド、ボカ・ジュニアーズでプレーした。 幼い頃から親しんだクラブのユニフォームを着て、再び決勝に臨む機会が訪れるとは思っていなかったと認めた。 アルゼンチン代表通算61試合出場のロホは、2014年FIFAワールドカップの決勝に進出し、マンチェスター・ユナイテッド在籍中には4度タイトルを獲得した。