ローマのDFマリオ・エルモソが、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグでゴールを決めて2-2で引き分けた後、ジャン・ピエロ・ガスペリーニの恐れを知らない戦術を称賛した。

マリオ・エルモソ が先制点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選出。 ローマ は パリ・サンジェルマン とパルク・デ・プランスで2-2と引き分け、相手のチャンピオンズリーグ開幕からの全勝を止めた。 試合後、スペイン人DFはジャン・ピエロ・ガスペリーニの恐れを知らない戦術が、いかにセンターバックの攻撃参加を後押ししているかを語った。

水曜夜、クラブ同士の初対戦でローマは欧州王者パリ・サンジェルマンと2-2で引き分けた。 開始5分以内に試合の流れをつくったのはマリオ・エルモソだ。 高い位置でボールを奪い、マティアス・スーレの折り返しから先制点を決めた。 PSGはイリア・ザバルニーとウスマン・デンベレが得点したが、途中出場のドニエル・マレンがヴィティーニャのハンドで得た終盤のPKを決めた。

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これにより、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマはPSGのチャンピオンズリーグ開幕からの全勝を止めた。。