トリノを下したラツィオの精神力を称えたガットゥーゾ監督が、残留争いを予想した開幕前の批判に反論した。

リーグ戦13試合で11勝目を挙げたチームを見届けたガットゥーゾ監督は、強い口調で語った。 トリノ での勝利は ラツィオ の粘り強さを示すものだった。 イヴァン・ユリッチ監督率いる相手から激しいフィジカル面の圧力を受けながら、耐え抜いたからだ。

セリエAの上位につけている現在も、元MFは開幕前の懐疑的な見方を忘れていない。 試合後には、今季が始まる前からチームが見限られていたことを改めて指摘した。 に対し、「我々はもう終わりだ、失敗者の集まりだと言われていた。 そのことを忘れていない」と語った。

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「今日の試合を誇りに思う。 我々は1ミリたりとも引かず、チームの姿勢も非常に良かった。 苦しい時間があるのは当然だが、我々の強みはメンタリティーと意欲にある」チームが上位につけていても、ガットゥーゾ監督は選手たちを浮かれさせない構えだ。 スタッフにとって現時点の順位表は重要ではなく、日々の練習に集中したいと強調した。