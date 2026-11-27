トーマス・フランク率いるクリスタル・パレスが、セルハースト・パークで10人のレアル・ソシエダに2-1で逆転勝利。ヨーロッパリーグで監督就任後初白星を挙げた。

トーマス・フランク が クリスタル・パレス 監督として初勝利を挙げた。 しかしデンマーク人指揮官は、 レアル・ソシエダ に2-1で勝利した試合の慌ただしい終盤に、体調が心配になったと認めた。

セルハースト・パークで逆転したパレスは、今季の転機となり得るヨーロッパリーグでの重要な結果を手にした。 フランクにとって初のホーム戦は、チェルシーから期限付き移籍中のママドゥ・サールが66分にゴールを決め、レアル・ソシエダが先制した。 しかし、その6分後にジョン・マルティンが2枚目のイエローカードを受け、パレスは数的優位に立った。 ジャン＝フィリップ・マテタがPKを決めると、ドワイト・マクニールが途中出場のヨルゲン・ストランド・ラーセンによるオーバーヘッドキックからのボールを押し込んだ。

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ウナイ・マレーロはイェレミ・ピノのPKをセーブ。 終盤にはGKディーン・ヘンダーソンがオーリ・オスカルソンのシュートを防ぎ、この試合6度目にして最後のセーブを記録した。