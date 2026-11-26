心中という言葉が親子間の殺害を美化する危険性について指摘され、2024年度に虐待やその疑いで死亡した子どもが77人に増えた実態を報じています。0歳児や0日児の死亡が多く、関係機関の未関与が課題となっています。

「心中」は愛する者同士が合意の上で一緒に死ぬという意味だが、同じ言葉を親子の関係で使えば、親への同情や残された子の不憫（ふびん）さをおもんぱかる空気を帯びてくる。 実態は殺害に他ならないのに、その事実を覆い隠すばかりか、悲劇の物語として美化されかねない危うさもはらむ。

専門委によると、２０２４年度に虐待やその疑いで死亡が判明した子どもは７７人で、前年度から１２人増えた。 このうち保護者の自殺を伴わない虐待死は５０人。０歳児が３４人に上り、半数が生後２４時間未満の「０日児」だった。

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「０日児」１７人の養育者はひとり親が６４％を占め、全てのケースで関係機関が未関与のまま死亡に至っていた。 自殺の動機は「子どもの病気・障害」「保護者の精神疾患」「育児不安・負担感」「家庭不和」が目立ち、複数の要因が絡み合うケースも多い。 保健、医療、福祉などの関係機関や市町村が緊密に連携し、「死ぬしかない」と追い詰められた親がＳＯＳを出せる環境を整えたい。 表記の見直しは、子どもを権利の主体として捉え直すという意味で妥当な判断だ。