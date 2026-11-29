レアル・マドリーは、アルゼンチン人MFニコ・パスの将来を決めるうえで決定的な優位性を握っている。若きMFの放出を巡ってイタリアのコモが受け取るあらゆるオファーに対し、同額で対抗できる権利を与える契約条項に加え、あらかじめ8000万ユーロに設定された買い戻し条項を有しているためだ。

こうした要素はすべて選手にとって追い風となっている。 将来を巡る噂が増える中でも、ニコ・パスとチームは毎週のように見事なパフォーマンスで見る者を魅了し続けている。 これは、パスが レアル・マドリー への復帰を拒否していると最近一部メディアが報じたことを受けてのものだ。

彼にはイタリアにとどまるか、スペインに戻るか、あるいは別の移籍先を探すという選択肢が残されている。 ただし、レアル・マドリーは他クラブが提示するあらゆるオファーに同額で対抗することができる。 以前の合意はすでに完了した取引であり、新たな動きがあれば、それは別個の移籍としてレアル・マドリーに8000万ユーロの負担をもたらすことになる。 最大の懸念は、セスク・ファブレガスの下で、あるいは他の移籍先で重要な存在としてレギュラーを務める同選手が、白い巨人に戻ってそのユニフォームに袖を通した場合、同じ立場を得られない可能性があることだ。

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とはいえ、現時点では移籍実現の可能性を肯定する兆候も否定する兆候もなく、その行方は依然として宙に浮いたままだ。 これは、レアル・マドリーが買い戻しオプションを持つ他の選手たちも同様であり、その中には頻繁に名前が取り沙汰されるハコボ・ラモンも含まれている。