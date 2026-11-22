第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レース

第１０３回 箱根駅伝 （来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レースを４組行い、各校上位１０人の合計タイムで争った。

各校の主力選手が出場した最終４組は中間点の５０００メートルを１４分で通過。 青学大の飯田翔大（かいと、３年）が２７分５２秒７２（記録は速報値）で優勝した。 青学大の小河原陽琉（３年）も自身初の２７分台となる２７分５７秒７６でゴールした。 前回の箱根駅伝で飯田はエース区間の２区で区間１０位。

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原監督は「終盤に坂が２度もある難コースの２区は経験が必要。 （２回目の）飯田は区間賞争いができると思います」と期待を込めて話した。 青学大は学生３大駅伝初戦の出雲駅伝（１０月１２日）では、まさかの関東勢最下位の１１位に終わったが、第２戦の全日本大学駅伝（１日）では４位まで挽回した。

「出雲の関東最下位から脱出できました。 昨季は出雲駅伝７位、全日本大学駅伝３位で箱根駅伝優勝につながった。 今季もホップ、ステップ、ジャンプといきたい」と原監督はもくろむ。 出雲駅伝、全日本駅伝では早大が快勝し、箱根駅伝で３冠に向けて王手をかけているが、青学大は最近１２年の箱根駅伝で優勝９回を誇る。

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前哨戦と位置づけるＭＡＲＣＨ対抗戦で２年連続で優勝。 この結果を受けて、原監督は「箱根駅伝優勝のチャンスはゼロではありません」と慎重かつ前向きに話した。 その上でレースプランの一端を明かした。

「往路の湘南をトップ集団、あるいはトップ集団が見える位置でレースを進めたい。 山上りの５区は松田祐真（２年）、黒田然（３年）、鳥井健太（４年）と候補が複数います。 山下りの６区は石川浩輝（２年）が区間新レベルの走りを期待できる。 そして、７区、８区で勝負でしょう」