レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、PSVとのチャンピオンズリーグ第5節を前に、ヴィニシウス・ジュニオールが本来の力を取り戻すと支持した。

レアル・マドリー の ジョゼ・モウリーニョ 監督は、PSVとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、 ヴィニシウス・ジュニオール が本来の力を取り戻すと強く支持した。 ブラジル人FWが最近勢いを欠いているのは、意欲の低下ではなく4試合の出場停止が原因だと主張している。

モウリーニョ監督は、レアル・マドリーとPSVのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、ヴィニシウスが最高の状態を取り戻すと支持した。 ポルトガル人指揮官はサンティアゴ・ベルナベウでの試合前会見で、欧州での戦いの第5節を前にブラジル人FWを擁護した。 モウリーニョ監督は、ヴィニシウスが急速にスター選手へと成長したため、周囲は彼がまだどれほど若いかを見落としがちだと考えている。 自然と身体能力の衰えに直面するベテラン選手とは異なり、同監督は、このFWには活躍に必要な資質がすべて備わっていると強調した。

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で「彼は本来の力を取り戻す。 まだ若い。 選手は30歳に近づいたり、それを過ぎたりすると、理想的なコンディションを維持するのに苦労することがあり、意欲が少し落ちる選手もいる。 ヴィニ・ジュニオールは若い。

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とても若くして加入し、あまりにも早く極めて高いレベルに達したことを、人々は忘れがちだ」と語った。 Related Topics