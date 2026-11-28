フェイエノールトのファン・ブロンクホルスト監督がエールディヴィジのアヤックス戦に臨むなか、アルネ・スロットがアニス・ハジ・ムーサを称賛した。

フェイエノールト の前指揮官 アルネ・スロット が、 アヤックス とのデ・クラシケルを前にアニス・ハジ・ムーサの成長を称賛した。 ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト 監督は公式戦7試合未勝利からの脱却を目指す。

ハジ・ムーサは復帰し、フェイエノールトでの公式戦通算100試合目に出場する可能性がある。 ホームのフェイエノールトは、デ・カイプでアヤックスとの勝ち点3差を縮めたいところだ。 フェイエノールトはエールディヴィジ第14節で宿敵アヤックスをデ・カイプに迎える。 全公式戦で7試合勝利がなく、4連敗中のチームは、この試合で流れを変えたいところだ。

Advertisement

さらに敗れれば、クラブ記録の5連敗に並ぶ。 この記録は、2015-16シーズンにジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの下で喫して以来で、その後はディック・アドフォカートとともに立て直した。 エクセルシオール戦の敗戦を欠場したアニス・ハジ・ムーサが復帰し、フェイエノールトでの公式戦通算100試合目に出場する可能性がある。 アルジェリア代表ウイングは2024年8月のデビュー以降、33得点12アシストで計45得点に直接関与。