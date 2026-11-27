レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、ラ・リーガのデポルティーボ・アラベス戦に向けた記者会見を、ユーモラスな一幕で締めくくった。

『マルカ』は、こうした厳しい批判が、モウリーニョが国外で今なお保っている地位とは対照的だと指摘している。 他国では彼の人柄が引き続き称賛と敬意を集めている一方、ポルトガルでは、同国史上屈指の名将の一人であるにもかかわらず、彼に向けられる期待と重圧の大きさが逆風となっているようだという。

そのため、モウリーニョによるいとこの紹介は、単なる家族の微笑ましいエピソードにとどまらなかった。 母国で自身が受けていると感じる扱いについて、このポルトガル人指揮官が新たな批判のメッセージを、今回は笑顔とともに発する場となったのである。 ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは2026年夏、レアル・マドリーの指揮官に復帰した。 クラブ首脳陣が再び彼の経験を頼りにトップチームを託すことを決め、2029年6月30日までの契約を結んだことで、その名は再びスペインサッカー界の表舞台に返り咲いた。

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レアル・マドリーは2026年6月11日にモウリーニョの就任を正式発表した。 これにより、このポルトガル人指揮官はサンティアゴ・ベルナベウで2度目の挑戦に臨むことになった。2010年から2013年までの前回の在任期間には、クラブの歴史に確かな足跡を残している。 モウリーニョの第1次政権では、ペップ・グアルディオラ率いるバルセロナとの激しい争いが繰り広げられた。 スペインサッカー史上でも屈指のスリリングな時代であり、両チームの対戦は戦術面でもメディア上でも一大決戦となった。