共産党の小池晃書記局長は27日、関芳弘文部科学相に対する問責決議案が参院本会議で否決された後、国会内で記者団の取材に応じ、「幕引きにはならない」と述べ、引き続き追及する方針を示した。4票差で否決された結果については「衆院のように圧倒的な多…

共産党の小池晃書記局長は27日、関芳弘文部科学相に対する問責決議案が参院本会議で否決された後、国会内で記者団の取材に応じ、「残念だが、幕引きにはならない」と述べ、引き続き追及する方針を示した。4票差で否決された結果については「衆院のように圧倒的な多数ではないんだということを、与党や政府は思い知ったという結果になったのではないか」と語った。

反対討論では自民党の古賀友一郎参院議員が「私も官僚出身だ」と切り出し、「官僚にはもっと本来やるべき仕事がある」と関氏に猛省を促した。 一方、問責決議案が可決されれば、関氏は「自らの言葉で国会での説明や反省をする機会そのものを失う」として否決を求めていた。 小池氏は古賀氏の討論について「これほど支離滅裂な、詭弁というか、語るに落ちるという反対討論はなかった」と批判。 関氏は説明責任を果たしていると高市早苗首相が答弁してきた経緯を踏まえ、「高市さんの答弁とは全く違う」と指摘した。

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「自民党としても、これではまだまだ説明は足りないという認識を持っている証左にほかならない」と語り、高市首相の任命責任も追及する構えを示した。 「野党が審議を止めていたわけではない」 関氏の政治資金パーティー問題を受け、消費税減税関連法案の審議が停滞していた点について、小池氏は「野党が審議を止めていたわけではなく、自民の方から提案がなかった」と反論した。 小池氏は関氏が政治資金パーティーに官僚を招き、企業関係者に政策を説明させていた問題について、政官業の癒着につながると指摘。