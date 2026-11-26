米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が25日（日本時間26日）、報道陣のオンライン取材に応じ、来季の投打「二刀流」への思い、球団とのやりとりなどを明かした。野球日本代表「侍ジャパン」の井口資仁新監督についても語った。

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が25日（日本時間26日）、報道陣のオンライン取材に応じ、来季の投打「二刀流」への思い、球団とのやりとりなどを明かした。 野球日本代表「侍ジャパン」の井口資仁新監督についても語った。

疲労を抜きながらウェートトレ ――シーズン中に炎症があった左膝、右上腕二頭筋の状態は 「ウェートトレーニングはやっていますね。 シーズン終わってまだ1か月ちょっとくらいなので、マックスと言うよりかは、疲労を抜きながら、上げている段階かなと思います」 ――野球日本代表「侍ジャパン」監督に井口資仁氏が就任した。 印象と2028年ロサンゼルス五輪への思いは 「まだ、あいさつというか、井口さんとそこまで面識がないので、あれですけど。

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おめでとうございますというか、僕自身がまだ別に代表になることとかが決まっているわけではないので、何か今すぐにコメントすることは無いですけど、ご本人にとってはおめでたいお話だと思うので、おめでとうございますということですね」 ――打撃面を中心に引き出しが足りなかったと話していた。