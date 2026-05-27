「山斎」3回目開催！ゲストに安田章大とハラミちゃんが登場し、名曲カバーと笑いのステージ

山内と斎藤によるライブイベント「山斎」が3回目を迎え、ゲストにSUPER EIGHTの安田章大とピアニストのハラミちゃんを迎え、昭和・平成・令和の名曲カバーと即興コーナーで観客を魅了した。

「山斎」が2025年に3回目の開催を迎え、東京・某所のライブハウスで行われた。 オープニングでは映画「アナと雪の女王」の「レット・イット・ゴー～ありのままで～」が流れ、観客はどよめきとともに会場の雰囲気が一変した。

斎藤がハンドマイクを握り、伸びやかなボーカルを響かせると、続いて山内が登場。 二人のボーカリゼーションとコミカルな演出のギャップで、観客は一気に笑いの渦に巻き込まれた。 笑いが収まったところで、山内は「さっきの『レット・イット・ゴー』みたいなノリが続くと思ってください。 いろんなカバーをやっていきます」と説明。

斎藤は「今回は往年の名曲を、昭和・平成・令和のブロックに分けてお届けします」とコンセプトを明かした。 昭和のブロックでは、狩人の「あずさ2号」や中森明菜の「飾りじゃないのよ涙は」を披露。 二人のボーカルとアコースティックギターの音色が、昭和の名曲を鮮やかに甦らせた。 イルカの「なごり雪」では、斎藤の柔らかな声が楽曲の世界を再現。

しかし、続く郷ひろみの「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」で山内がボーカルを取ると、雰囲気が一変。 山内は熱唱しながら華麗なターンや本家さながらのジャケットプレイを繰り広げ、客席を沸かせた。 ここでスペシャルゲストの安田章大が登場。

「お邪魔しまーす！ 」とステージに上がった安田は、41歳。 山内44歳、斎藤40歳。 山内が「僕は村上（信五）さん」、斎藤が「僕は大倉（忠義）さん」とSUPER EIGHTの同い年メンバーを挙げ、話が弾んだ後、安田は「僕たちのグループの、一番知ってくださってる曲かと思います」と「ズッコケ男道」を紹介。

三人で息の合ったパフォーマンスを披露し、観客は体を揺らしながら楽しんだ。 その後、安田はDragon Ashの「繋がりSUNSET」やMr. Childrenの「名もなき詩」を歌い、三人の美しいコーラスワークが会場に響いた。 山内が「名もなき詩」の収録アルバム「深海」から「シーラカンス」のイントロを奏でると、安田と斎藤も即興でセッションに加わり、同世代ならではのひとときを楽しんだ。

安田がステージを去ると、令和のブロックへ。 山内は「昭和の人間なので、令和の曲は難しい」と苦笑しつつ、斎藤は「Aメロ、Bメロ、サビ、どこを切り取っても強いからメドレーにしがいがある」と手応えを語る。 優里の「ドライフラワー」、こっちのけんとの「はいよろこんで」、Adoの「うっせぇわ」を二人のテクニック全開で披露。 その後、山内がリズムマシンを鳴らしてM!

LKの「イイじゃん」を始め、ロゼ＆ブルーノ・マーズの「APT. 」へとつなげ、華麗なギターセッションを披露。 女性アイドルの楽曲連投では、AiScReamの「愛♡スクリ～ム！ 」でコール＆レスポンスを「総さん！

何が好き？ 」「チョコミントよりも芋焼酎！ 」「宏ちゃん！ 何が好き？

」「ストロベリーフレイバーよりもビール！ 」とアレンジし、場内爆笑をさらった。 CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？ 」では、斎藤がかわいらしい作り声を披露し、山内も驚嘆。

お悩み相談コーナーでは、どの質問にも「○○すればイイじゃん」とリズムマシンに乗せて答える展開が続き、和やかな雰囲気。 平成ブロックでは一青窈の「ハナミズキ」、槇原敬之の「どんなときも。 」、モーニング娘。 の「LOVEマシーン」でアグレッシブなギターソロを披露。

本編最後はB'zの「ultra soul」のワイルドなアンサンブルで締めくくった。 アンコールでは、ミラーボールがきらめく中、山内と斎藤がカラオケでCHEMISTRYの「PIECES OF A DREAM」を熱唱。 さらにゲストのハラミちゃんを迎え、Official髭男dismの「Subtitle」を高度なボーカルテクニックで歌い上げた。 最後はM!

LKの「好きすぎて滅！ 」で二人がスタンドマイクに向かって振り付けを披露し、決めゼリフで歓声を浴びた。 ハラミちゃんはお悩み相談にも登場し、山内と斎藤の即興をピアノでアシスト。 アンコールの「ありがとう」で三人が集結し、ハラミちゃんが「最高ですね、このライブ。 ゆるい！ 」と笑顔で締めくくった





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山斎 安田章大 ハラミちゃん カバーライブ SUPER EIGHT

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