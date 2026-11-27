衆院定数を比例代表のみ31削減することを柱とする選挙制度改革法案を審議する26日の衆院政治改革特別委員会で、提出会派の自民議員同士が「地方の声を反映するため」と質疑した。これに対して、法案に反対する無所属の緒方林太郎氏が、2人とも初当選は…

衆院定数を比例代表のみ31削減することを柱とした選挙制度改革法案を審議する26日の衆院政治改革特別委員会で、提出会派の自民議員同士が「小選挙区選出を減らせば、地域の声が届きにくくなる」と質疑した。

これに対し、法案に反対する無所属の緒方林太郎氏が、2人とも初当選は比例代表だと指摘し、「比例選出議員も地域の声を届けている」とやり返す一幕があった。 法案は自民、日本維新の会、国民民主の3党が共同提出した。 特別委で最初に質問に立った自民の向山淳氏は「人口減少に合わせて地方の小選挙区を減らせば、地域の声はさらに国政に届きにくくなる。 抜本改革の間の措置として定数を削減するということを目標に実現するなら、小選挙区を減少させるのではなく、比例代表（削減）で行うのが現実的だ」と述べた。

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提出者の自民・鈴木馨祐氏は答弁で「地方のニーズをしっかりと国政に反映していくということを考えれば、やはり比例（削減）で行っていかざるを得ない。 これはまさにご指摘の通り」と応じた。 中盤で質問に立った緒方氏は「鈴木さんと向山さんの議論を聞いていて、びっくりしたことがあった。 地域の方の声を届けるためには比例を削り、小選挙区を残すことが適当であると。