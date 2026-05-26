「小説家になろう」でAI利用設定を必須にすると発表

ヒナプロジェクトが運営するWeb小説投稿サイト「小説家になろう」で、投稿作品の創作時にAIを利用したかどうかを開示する設定を必須にすると発表した。関係者間で誤解や認識のずれの発生を防ぎ、商業化時のトラブルを予防する。

ヒナプロジェクトが運営するWeb小説投稿サイト「小説家になろう」は5月26日、投稿作品の創作時にAIを利用したかどうかを開示する設定を必須にすると発表した。 関係者間で誤解や認識のずれの発生を防ぎ、商業化時のトラブルを予防する。

AIが生成したテキストをそのまま本文に使った場合は「直接使用」、下書きや素材として間接的に利用した場合は「間接利用」、アイデア出しや誤字チェックなど補助的な範囲にとどまる場合は「補助的利用」、AI未使用の場合は「不使用」を選んで設定する。 直接使用の作品は、キーワード欄と作品情報ページにその旨が表示され、間接利用は作品情報ページのみに表示される。 補助的利用と不使用は第三者には公開されないが、コンテスト参加時や商業化の問い合わせ時に関係企業へ伝達される場合がある。

虚偽の設定を行った場合は、警告など運営対応の対象になる他、コンテスト主催者や出版社がこの設定内容を前提に選考や商業化を進める可能性がある。 虚偽が発覚した場合のトラブルについてヒナプロジェクトは責任を負わない。 虚偽を設定したユーザ側が賠償などのリスクを負うことになるため、適切な設定を求めている。 既存の投稿済み作品については未設定のままでも運営対応の対象にはならないが、9月1日以降は設定しないと作品の更新が行えなくなるほか、AI利用状況が未設定の場合はコンテストや商業化の対象外となる可能性がある





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