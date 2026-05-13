「富浜緑地の新たな魅力」――物流拠点に変貌を遂げるフェスが開催決定

会場の弥富市南部は、1959年の伊勢湾台風により甚大な被害を受けた苦難の歴史を持ちます。しかし、先人たちの不屈の精神により復興を遂げ、現在は中部圏を支える日本屈指の物流拠点へと発展しました。一方で、伝統ある金魚・文鳥文化の衰退や小学校の閉校など、地域コミュニティの変容という課題にも直面しています。そこで、富浜緑地を人と人が触れ合う交流の拠点へとアップデートします。物流がモノを運ぶように、本フェスが喜びと活気を運び込み、地域の魅力を全国へ発信する。この広大な公園から、地域の誇りと新たな活気を創出すべく開催を決定いたしました。富浜緑地という大きな公園を、人が集まり記憶に残る場所にしたい！そんな想いから、地元有志が立ち上がりました。かつては物流の拠点としてのみ認識されていたこの場所に、音楽やアートというエンターテインメントを融合させることで、これまでにない新しい弥富の魅力を創出します。本フェスでは2万人規模の熱狂を、自分たちと地域の力を使って作り出すことで、自分たちの街でも新しいことが始められる弥富はチャレンジできる面白い街だというポジティブなメッセージを次世代へ繋いでいきます。本フェスは一過性のイベントに留まらず、この先も続く地域への愛着と誇りを育む灯火となることを目指し、地元パワーで活気ある景色を創り出します。

会場の弥富市南部は、1959年の伊勢湾台風により甚大な被害を受けた苦難の歴史を持ちます。 しかし、先人たちの不屈の精神により復興を遂げ、現在は中部圏を支える日本屈指の 物流拠点 へと発展しました。

一方で、伝統ある金魚・文鳥文化の衰退や小学校の閉校など、地域コミュニティの変容という課題にも直面しています。 私たちは、この産業の土台を活かし、富浜緑地を人と人が触れ合う交流の拠点へとアップデートします。 物流がモノを運ぶように、本フェスが喜びと活気を運び込み、地域の魅力を全国へ発信する。 この広大な公園から、地域の誇りと新たな活気を創出すべく開催を決定いたしました。

富浜緑地という大きな公園を、人が集まり記憶に残る場所にしたい！ そんな想いから、地元有志が立ち上がりました。 かつては物流の拠点としてのみ認識されていたこの場所に、音楽やアートというエンターテインメントを融合させることで、これまでにない新しい弥富の魅力を創出します。 本フェスでは2万人規模の熱狂を、自分たちと地域の力を使って作り出すことで、自分たちの街でも新しいことが始められる弥富はチャレンジできる面白い街だというポジティブなメッセージを次世代へ繋いでいきます。

本フェスは一過性のイベントに留まらず、この先も続く地域への愛着と誇りを育む灯火となることを目指し、地元パワーで活気ある景色を創り出します





Toyokeizai / 🏆 47. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

物流拠点 交流の拠点 金魚・文鳥文化 地域コミュニティの変容 新しい弥富の魅力 遊べるところ 記念会演 伝統 地域資源 変容の課題

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

北京外大、魯迅と内山完造が橋を渡した中日文学交流で国際学術シンポ（2024年10月31日）｜BIGLOBEニュース中国の文豪魯迅（1881-1936）が留学のため仙台に赴いてから今年で100年となるのに当たり、魯迅と日本の書店主・中日友好運動の先駆者である内山完造（1885〜1959）と…｜BIGLOBEニュース

Read more »

「J:COM STREAM」で見つける映画とドラマの最前線！倉本聰×本木雅弘「海の沈黙」が独占配信、Paramount+にはハリウッドスターの主演作も続々登場1959年、ニッポン放送入社。1963年に退社後、主にTVドラマを中心にシナリオを書き、「前略おふくろ様」「うちのホンカン」などの傑作を発表。映画では、「冬の華」（1978）「駅 STATION」（1981）で、高倉健の魅力を引き出した。

Read more »

終戦80年企画「ジョニーは戦場へ行った」「野火」4K版が8月公開、鴻上尚史からコメント（予告あり）終戦80年企画として、8月1日より「ジョニーは戦場へ行った」「野火（1959年）」の4K版が初披露されるとわかった。東京・角川シネマ有楽町ほか全国で順次公開される。

Read more »

塚本晋也が語る戦争映画を観る意義、市川崑版「野火」との出会いも回想（トークイベントレポート）市川崑の監督作「野火（1959年）」のトークイベントが8月9日に東京・角川シネマ有楽町で行われ、2015年版「野火」で監督・主演を務めた塚本晋也がリモートで出席した。

Read more »

金ローで「眠れる森の美女」「マレフィセント」放送、トイ・ストーリーのスピンオフも（写真17枚）ディズニーのアニメーション映画「眠れる森の美女（1959年）」が、9月12日の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠にて本編ノーカットで地上波初放送。翌週9月19日には、同作の悪役マレフィセントの視点で物語を紡いだ実写映画「マレフィセント」がオンエアされる。

Read more »

芸術家・北大路魯山人の作品約500点、約6億で落札 特別オークション開催【主な落札結果】シンワワイズホールディングスはこのほど、子会社シンワオークションが4月23日に開催した北大路魯山人特別オークションの結果を公表した。芸術家・北大路魯山人（1883～1959）の作品約500点が競売にか...

Read more »