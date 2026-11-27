参院は27日の本会議で、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相の問責決議案の審議を行った。反対討論に立った旧自治省出身の自民党の古賀友一郎氏は「法的に問題がないとしても、そもそも政治資金集めのために省庁…

参院は27日の本会議で、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相の問責決議案を審議した。 反対討論に立った旧自治省出身の自民党・古賀友一郎氏は「法的に問題がないとしても、そもそも政治資金集めのために省庁の職員を利用したと受け止められたことについては関大臣に猛省を促したい」と苦言を呈した。

古賀氏が「私も官僚出身だ。 多忙を極める日々の業務の傍ら準備などに時間を割き、勤務の合間を縫って出て行った会合が政治家の資金集めのためだったとすれば、自分だったらどう思うだろうか」と述べると、本会議場で拍手が起きた。 古賀氏はさらに「官僚にはもっと本来やるべき仕事がある。 そう思うと、出席した職員の心中、察するにあまりある。

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私は、今回の問題を関大臣だけの問題として終わらせるのではなく、すべての国会議員が他山の石として深く胸に刻み今後の教訓にすべきだ」と強調した。 一方、問責決議案については「仮にこの問責決議案が可決されれば、関大臣は事実上国会の出席を拒否されることとなり、自らの言葉で国会での説明や反省をする機会そのものを失う」と指摘。 関氏に国会で説明責任を果たさせるべきだとの考えを示し、問責決議案が可決されれば今後の法案審議が停滞するなどとして問責決議案は否決されるべきだと訴えた。