バルセロナのダニ・オルモが、日曜日に行われたラ・リーガのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でのチームのパフォーマンスを称えた。

バルセロナ は ラ・リーガ 第14節のこの一戦で、ホームチームの意表を突く完璧な立ち上がりを見せて勝負を決めた。 開始90秒足らずでラミン・ヤマルが先制点を挙げる。 ペドリ とのパス交換から始まった組織的な攻撃から、ヤマルがグラウンダーのクロスを送ると、 ダニ・オルモ が巧みにスルー。

ボールはデポルティーボのGKの逆を突いてネットに収まった。 しかしデポルティーボもすぐさま反撃し、9分にオーバメヤンが同点ゴールを奪う。 ンソンゴのパスを受けたオーバメヤンはパウ・クバルシとのフィジカルの競り合いに競り勝ち、右足でジョアン・ガルシアの守るゴールに流し込んだ。 広告 後半に入るとバルセロナが試合の主導権を握り、50分にハフィーニャが3点目を挙げてリードを広げた。

Advertisement

ラミン・ヤマルからの正確なクロスを受けたハフィーニャは、ファーポストでマークが外れていたところを逃さなかった。 この一撃でバルセロナは余裕のあるリードを手にし、ボール支配でもチャンス創出でもカタルーニャ勢の優位が続くなか、デポルティーボは試合に戻るのがさらに難しい状況に追い込まれた。 ホームチームは点差を縮めようと試みたものの、より脅威を与え続けたのはバルセロナだった。83分には、クンデからゴードンへのパスがデポルティーボの守備陣に当たって跳ね返ったボールをハフィーニャが拾い、自身2点目となるチーム4点目を決めた。