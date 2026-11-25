エレコムが、発火リスクを抑える「Next Li+」を採用したモバイルバッテリーと、新型IC「GaN Core」を搭載した65W AC充電器を発表した。開発陣が語った安全設計の狙いと、会場で触れた実機の印象をお届けする。

エレコムは11月25日、「Next Li+（ネクストリチウムイオン）」を採用したモバイルバッテリー「DE-C100-5K」シリーズと、新型IC「GaN Core（ガンコア）」を搭載した65W USB Type-C AC充電器「ACDC-PD13365BK」を発表した。

モバイルバッテリーなどの発火事故が増える中、同社は安全性と携帯性、手に取りやすい価格の両立を目指して開発したという。 製品発表会では開発担当者が設計の狙いを説明した他、ガジェット系インフルエンサーのツヨシさんを交えて、充電機器の安全性について語り合った。 その様子をレポートしよう。 DE-C100-5Kシリーズは、容量5000mAhのモバイルバッテリーだ。

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従来のリチウムイオン電池と同等のコンパクトなサイズを保ちつつ、コーティングや電解液の添加剤など、電池の周辺技術を見直すことで発火リスクを低減したという。 安全性を高める工夫は大きく3つある。1つ目は、アルミ箔やセパレーターなどへのセラミックコーティングだ。 正極と負極の接触によるショートを起こりにくくする。2つ目は、電解液に配合した不燃性添加剤で、熱安定性と界面安定性を高めた。3つ目は、高温時にも収縮や変形が起こりにくい耐熱性セパレーターの採用だ。

加えて、2026年4月に中国で施行された新規格のCCC認証を取得した電池を採用し、1セルに対する保護回路を二重化した。 充放電回数は約1000回を想定しており、約500回を目安にLEDで買い替え時期を知らせる「Health Monitor」機能も備える。 出力端子はUSB Type-CとUSB Standard-Aを1基ずつ備える。 単独使用時の最大出力はいずれも22.5Wで、USB Type-CはPPSで最大20Wに対応する。2ポート同時使用時の合計出力は最大15Wだ。

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入力はUSB Type-Cで最大18Wに対応し、本体の充電時間は約2時間30分となる。 ボディーサイズは約69.6（幅）×10.6（奥行き）×106.1（高さ）mm、重量は約110gだ。 カラーはブラック、ホワイト、しろちゃん、アイスブルー、ミントグリーン、パウダーピンクの6色を用意する。 エレコム 商品開発部 コンダクション課 スーパーバイザーの田邉明寛さんは、総務省消防庁の調査を引用し、2025年のリチウムイオン電池製品に関する火災事故1297件のうち、モバイルバッテリーに起因するものは2024年の290件から482件に増えたと説明した。

こうした状況を受けて、エレコムはこれまでにもリン酸鉄やナトリウムイオン、半固体など、安全性に配慮した電池を採用した製品を投入してきた。 しかし「リチウムイオンバッテリーに比べて価格が高く、持ち歩くことの多い若者向けのデザインでもなかったため、購入されなかった」と田邉さんは振り返る。 エレコムはこれまでも安全性に配慮したモバイルバッテリーを開発してきたとアピール なお、「Next Li+」は同社独自の呼称で、特定の物質を指すものではない。

田邉さんによると、複数の周辺技術を組み合わせて安全性を高める考え方を示したもので、今後の製品でもそれぞれに適した方法を採用していくという。