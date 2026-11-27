和テイストのお祭り系アイドルグループ「イイトコドリ」で活躍中の一宮あいさんが、5th DVD「どうしてもって言うなら…」の発売記念イベントを11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

和テイストのお祭り系アイドルグループ「イイトコドリ」で活躍中の一宮あい（いちみや・あい）さんが、5th DVD「どうしてもって言うなら…」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4598円）の発売記念イベントを11月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

アイドル研究生グループだった「ポップキャスト」を2025年10月に卒業し、年始からイイトコドリへの加入を果たした一宮さん。 アイドルとして着実に成長するなか、ちょうど1年ぶりとなる5th DVDのリリースを迎えた。 ロケは5月に沖縄で行なわれたそうである。 今回は恋愛相談所からやって来たアドバイザーを演じていて、恋愛に慣れていない男性（＝視聴者）をグイグイと上級者に導いていく物語です。

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「今日からレクチャーします」というシーンから始まり、待ち合わせして海でデートの練習などをやりました。 「女の子に慣れるところから始めよっか」と、着ていた白のワンピースを脱いでタイトなサイズ感のランジェリーを披露するところです。 スタッフの方々もみんなセクシーすぎると感じたのか、衣装合わせの段階で「これは着られますか？ 」と確認があったほど。