オランダのアヤックスでプレーするモロッコ代表のスター、ソフィアン・アムラバトが、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカ・ネーションズカップ2025のタイトルをセネガルに与えた判断について、自身の見解を語った。

オランダの アヤックス でプレーする モロッコ 代表のスター、 ソフィアン・アムラバト が、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカ・ネーションズカップ2025のタイトルを セネガル に与えた判断について、自身の見解を語った。

モロッコ代表にとって衝撃的なこの決定について問われたソフィアン・アムラバトは、前向きな姿勢でこう語った。

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「正直に言って、もうほぼ1年が経った。 奇妙で、普通ではない状況だ。 決勝で何が起きたかは誰もが見ていた」アヤックスのMFはさらにこう話している。

「前回、ようやく勝ったときにも、すでにそう感じていた。 本当に奇妙な状況だ。 決勝で勝てば、ファンと一緒に祝いたいものだ。 でも僕たちにはそれができなかった。

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まったく違っていて、本当に奇妙だった。 彼らは決定を下した。 残念ながら、僕たちは前に進まなければならない。 将来はピッチの上でタイトルを勝ち取れることを願っている」アムラバトは「いや、これはただただ受け入れられない。1年経ってもなお、誰がこのトロフィーにふさわしいかで言い争っているなんて、明らかな不公平だ。

全体として素晴らしかった大会に影を落としている。 本当に恥ずべきことだが、僕たちにはどうすることもできない。 前に進み、もう一度タイトルを勝ち取ることを目指さなければならない」と語った。