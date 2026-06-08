「太田光と15人のしゃべり手」第5回配信開始

株式会社radikoがサービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」の第5回を配信開始した。第5回のゲストは和歌山放送で毎週金曜『しそまるの全開!金曜日』のパーソナリティを務める落語家・桂枝曾丸。

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「 radiko （ラジコ）」を提供する株式会社 radiko （代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）が、サービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「 太田光と15人のしゃべり手 」の第5回を配信開始した。

当番組はradiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画。 第1回ではニッポン放送からナインティナイン・岡村隆史、第2回はJ-WAVEからクリス・ペプラー、第3回ではTBSラジオからジェーン・スー、第4回は文化放送から声優・花澤香菜が出演し、それぞれのラジオへの思いを語った。 続く第5回のゲストには、和歌山放送で毎週金曜『しそまるの全開! 金曜日』のパーソナリティを務める落語家・桂枝曾丸が登場。

かねてより太田は同番組のリスナーであることを公言しており、「太田光と15人のしゃべり手」の過去エピソードでもたびたびその名前が登場していた桂枝曾丸が、ついにゲストとして登場する運びとなった。 番組では、「しそまるの全開! 金曜日」をはじめとするローカルラジオ局の番組の魅力や、上方落語業界についてなど、幅広いテーマで二人が語り合う。 地域に根ざした放送文化への思いから伝統芸能の世界まで、しゃべりのプロ同士ならではの濃密なトークが繰り広げられる内容となっている。

なお、当ポッドキャストの公開に合わせて、太田光と桂枝曾丸がローカルラジオの魅力とおすすめ番組を紹介するWeb記事を公開するほか、ローカル局の番組をもっと聴いてもらう機会にしてもらおうと「radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手」（第5回／ゲスト：桂枝曾丸）を聴くと期間限定で使用可能の「ラジコプレミアム（ダブルプラン）クーポン２か月分」をプレゼントするキャンペーンも実施する。 詳細はポッドキャスト番組内でお知らせする





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