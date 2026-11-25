「大戦略SSB2」と「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」のコラボレーションが発表された。まったく世界観が異なる両タイトルだけに，いったいどんなコラボになるのか気になるところだ。さ…

「大戦略SSB2」は1985年にスタートした初代「大戦略」の流れを汲む，現代戦をモチーフとしたターン制戦略シムだ。 一方の「R-TYPE TACTICS I・II COSMOS」は，1987年に初代が発売されたSTG「R-TYPE」の世界観をベースに制作された，SFターン制戦略シムである。

実はまだ，具体的なゲーム内容は構想を練っている段階なんですよね（苦笑）。 同じジャンルのゲーム同士，お互いのユニットを登場させたら面白いんじゃないかって発想で，話し合ったのは「ゲームデザインはお互い相手に任せよう」ということだけ。 今はそれぞれ構想を練っている状態です。 ※「R-TYPE」2面に登場する，巨大な心臓のようなボスがゴマンダー。1面の最後で待ち構える，巨大なエイリアン型ボスがドプケラドプス。

Advertisement

とくにドプケラドプスは「R-TYPE」のポスターに描かれるなど，シリーズを代表する存在といえる。 Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.Granzella Inc."R-TYPE" is a trademark and/or copyright of IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.