ショーン・ロングスタッフの2得点でリーズがコヴェントリーに3-0で勝利し、6位以内に浮上。ファルケ監督はファンに大きな夢を見ていいと語った。

ダニエル・ファルケ 監督は、ショーン・ロングスタッフの2得点で リーズ ・ユナイテッドが土曜日にエランド・ロードで コヴェントリー・シティ に3-0と快勝した後、サポーターに大きな夢を見ていいと語った。

リーズはプレミアリーグ6位以内に浮上し、2021年5月以来初となるトップリーグ3連勝を飾った。 ファルケ監督は、ロングスタッフの2得点でコヴェントリーを圧倒した後、エランド・ロードの観客に上位での戦いを楽しむよう呼びかけた。 ドミニク・キャルバート＝ルーウィンがロングスタッフのFKを頭で決めると、その5分後にロングスタッフが追加点を挙げ、後半にはガブリエル・グドムンドソンがつないだボールを流し込んだ。

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この勝利でファルケ監督は162試合で80勝目を挙げ、クラブのレジェンド、マルセロ・ビエルサが164試合で達成した数字を上回るペースとなった。 リーズは敵地でのチェルシー戦における見事な勝利に続き、この試合でも攻撃の手を緩めなかった。 プレミアリーグで2試合連続20本以上のシュートを記録したのは、2003-04シーズン以降で2度目。 チェルシー戦では21本、コヴェントリー戦では22本を放ち、2020年11月のアーセナル戦（25本）とエヴァートン戦（23本）以来の記録に並んだ。