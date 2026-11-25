なでしこジャパンは25日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』のブラジル女子代表との2連戦に向けたトレ···

自身のコンディションについては「チームの方で試合に出てプレーできているので、コンディションはいいのかな」とコメント。 ブラジルとの2連戦に向けては「ワールドカップまで数少ない試合なので、チームとして本当にいい準備をして、意味のある試合にしていきたい」と、しっかりと次につながる試合にしたいと語った。 2025年にはアウェイでブラジルと対戦し2連敗。

谷川は1試合のみの出場に終わった中、「個人的には守備でブロックを組んで奪いにいくのか、前線からプレスをマンツーマン気味で奪いにいくのかっていうのが、まだチームとして共有できていない中ですけど、どういう風に守備していくのかっていうのは自分の中で楽しみ」と、守備について言及。

Also read 伊東純也「積極的に自分たちからボールを奪いに行く」 防戦一方だったW杯ブラジル戦からの改善誓う「もっと主体的にアグレッシブに」

「チームとしての共通認識が、こういったフィジカルの強い相手に対して大切になってくる。 しっかりいい守備からいい攻撃ができれば」と、守から攻への切り替えの部分を大事にしたいと力を込めた。 バイエルンでもしっかりと主力に定着し、今シーズンはここまで4ゴール3アシストを記録。 メンタルとフィジカルが噛み合っているという谷川。

「去年と比べてコンディションもいいとプレーして感じていますし、去年得た経験が今年はあると思う。 まだまだ成長するところはいっぱいあるんですが、今は順調です」と、充実したシーズンを過ごしているようだ。 その谷川は、バロンドールの候補にノミネートされ、授賞式にも参加。

Advertisement

「実際にノミネートされて、本当に夢だったことが一歩近づいているような感覚」と振り返り、「まずは目の前のことを全力でやって、あとは結果がついてくると思う」と、しっかりと集中して過ごしていきたいと意気込んだ。 2026年を締めくくる2試合。 国内で行われる試合には、多くの観客が駆けつけることになる。

「今回1万人ほど来てくれるっていうのを耳にして、本当にたくさんの方々の支えがあってからこそ、1万人という観客も来てくれる。 そういった意味では本当に責任もありますし、来てくれた方により楽しんでもらえるようなサッカーをしたいなと思います」と語り、来年の女子ワールドカップ開催国であるブラジルとの2試合で、しっかりと