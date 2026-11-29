今回は、Denki開発、PC/PS5/XBOX Series X|S/スイッチ2/スイッチ向けに9月17日にリリースされた3D隠しオブジェクトゲーム『スナイパー・ダン：ワンショットの何でも屋』開発者へのミニインタビューをお届けします。

Gary こんにちは！ Garyです。 本作ではゲームデザイン、ディレクション、プロデュース、編集、そして一部のアートを担当しました。

「一番好きなゲーム」と呼べるものはありませんが、ここ10年ほどの間で一番夢中になって楽しんでいるのは任天堂の『スプラトゥーン』シリーズです。 今でも『スプラトゥーン3』はほぼ毎日プレイしています。 単なるTPSの枠に収まらない魅力がありますね。 本作のアイデアは、様々なコンセプトを検討していく中で、「銃を「殺すため」以外にどう使えるだろうか？

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」と考え始めたところから誕生しました。 その小さな種から、面白くて、バカバカしく、楽しいアイデアが次々と芽生えていったのですが、中でもスナイパーライフル…特にそのスコープの使い方についていろいろと考えていたところ、「物探し」という切り口に至ったのです。