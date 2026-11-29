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「多様なジョークが散りばめられているので、誰が遊んでもどこかしらに笑えるポイントを見つけていただけるはず」3D隠しオブジェクトゲーム『スナイパー・ダン：ワンショットの何でも屋』【開発者インタビュー】
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今回は、Denki開発、PC/PS5/XBOX Series X|S/スイッチ2/スイッチ向けに9月17日にリリースされた3D隠しオブジェクトゲーム『スナイパー・ダン：ワンショットの何でも屋』開発者へのミニインタビューをお届けします。
Gary こんにちは！ Garyです。 本作ではゲームデザイン、ディレクション、プロデュース、編集、そして一部のアートを担当しました。
「一番好きなゲーム」と呼べるものはありませんが、ここ10年ほどの間で一番夢中になって楽しんでいるのは任天堂の『スプラトゥーン』シリーズです。 今でも『スプラトゥーン3』はほぼ毎日プレイしています。 単なるTPSの枠に収まらない魅力がありますね。 本作のアイデアは、様々なコンセプトを検討していく中で、「銃を「殺すため」以外にどう使えるだろうか？
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」と考え始めたところから誕生しました。 その小さな種から、面白くて、バカバカしく、楽しいアイデアが次々と芽生えていったのですが、中でもスナイパーライフル…特にそのスコープの使い方についていろいろと考えていたところ、「物探し」という切り口に至ったのです。
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