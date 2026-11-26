シェア型・サブスク型別荘が多様化するなか、国内最大級のシェア別荘サービスを展開するSANUは、「変態的なエンジニア」幹部2人を中心に、自然共生型の別荘体験を徹底的に追求しています。

12月に新規株式公開（IPO）を控えるNOTA（ノタ、旧NOT A HOTEL）は、住宅や街づくりといった新領域に進出するなど多角化を進める。 一方、建築とシステム開発を内製化し、シェア別荘サービスをさらに極めようとしているのがSANU（サヌ）だ。

「Live with nature. / 自然と共に生きる」というコンセプトを掲げる同社は、11月10日に新たな建築モデル「SHELL（シェル）」を発表した。 この会見で垣間見えたのは、「スタイリッシュなシェア別荘ブランド」というこれまでのイメージとは少し異なり、自然共生型の別荘体験を、「そこまでやるか？ 」というほど“偏愛的”に追求する姿だった。

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記者会見で質疑に答える福島弦Co-CEO（中央）と、福島氏が言うところの「変態的なエンジニア」の2人。 左がチーフ・プロダクト・オフィサー（CPO）兼アーキテクチャーの安齋好太郎氏、右がチーフ・コネクティッド・エクスペリエンス・オフィサー（CCXO）の井上恭輔氏。 Advertisement「ストイック」の具体例を挙げればキリがない。 例えば、SANUでは、現地でいちから建設するのではなく、あらかじめ工場で製造したパネルやユニットを現地で組み合わせることで工数やコストを削減している。