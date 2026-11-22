KDDIは2025年9月下旬、尾瀬国立公園内の5つの山小屋に衛星通信サービス「Starlink」回線を活用した基地局を本格導入した。自然保護のため大型設備の設置や長距離ケーブルの敷設が難しい環境において、ヘリコプターでの資材搬入や角度調整などの工夫で高速通信を実現した。通信の安定化を目指してきた取り組みをXで発信した。

KDDIは公式X（旧Twitter）アカウントを通じ、尾瀬国立公園の山小屋における通信環境改善に向けたこれまでの取り組みと、その導入成果を案内している。 同社は2025年9月下旬、群馬・福島・新潟・栃木の4県にまたがる同国立公園内の5つの山小屋に、通信衛星サービス「Starlink」回線を活用した基地局を本格導入したと説明している。

導入先は温泉小屋、尾瀬小屋、燧小屋、弥四郎小屋、弥四郎小屋別館の5カ所だ。 同社は他の山小屋でも順次Starlink回線が使えるよう準備を進めており、通信環境のさらなる向上に向けた対策を続けている。 尾瀬は国の特別天然記念物に指定され、ラムサール条約にも登録されている自然の宝庫だ。 豊かな自然を守るため新しい建物や大きな設備をむやみに増やさない決まりがあり、長年にわたり携帯電話の電波が届きにくい場所だった。

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KDDIは2019年に建物内とその周辺に範囲をしぼって電波を届け、全ての山小屋でauの携帯電話を利用可能にしたが、利用集中時に通信が遅くなる課題が残っていた。 山の中まで長距離の通信用ケーブルを引くことは現実的ではないため、KDDIはケーブル不要で従来の衛星回線より高速通信が可能なStarlink回線を選んだ。 機材や設備の搬入に際しては、登山道や湿原を傷つけないようヘリコプターを使用し、必要最小限の資材のみを運搬。 自治体や環境省と連携しながら、自然への負荷を最小限に抑えて設置作業を実施した。

Starlink回線の導入検討は社内で経験が少ない段階から始まり、国立公園のルールに配慮しながら現地調査と検証を重ね、約3年をかけて切り替え作業を終えた。 Starlinkの利用には空が開けていることが欠かせないが、山小屋の壁や配置が妨げになる場合もある。 そのため、KDDIはアンテナの設置角度や高さ、向きまで細かく調整して通信環境を整えた。

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また、Starlink衛星とauスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」を利用することで、5Gや4G LTEの圏外でもSMSやデータ通信による連絡、現在地の共有が可能になった。 対象機種が必要で音声通話には未対応だが、圏外でも空が見える環境であれば衛星モードに自動で切り替わり、ステータスバーに「SpaceX - au 衛星」と表示される仕組みだ。 導入先の1つである弥四郎小屋のオーナーは、かつての尾瀬は圏外が当たり前で緊急連絡に無線を使っていたと振り返る。

通信環境が整ったことで、登山者から途中で動けなくなったと連絡が入ればすぐに状況を把握し、救助に向けた初動を取れるようになった。 スタッフ同士の連絡も円滑になり、到着しない宿泊者を探しに出る事態が減るなど命に関わる事態を早期に防ぎやすくなったという。 通信の安定化は山小屋運営の効率化にも直結している。 混雑する時期でもウェブページの読み込みやアプリ画面の切り替えが速くなり、通話の遅れも減少した。

予約メールや問い合わせへの対応、天候や登山道情報の確認、SNSでの情報発信といった日々の業務がスムーズに進むようになり、宿泊者からも山の中とは思えない快適さだと評価されている。 関連記事