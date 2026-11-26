プレスリリース 「国連ビジネスと人権フォーラム」15周年記念セッションにGCNJ若林秀樹理事が登壇、ビジネスと人権の進展と課題を発信

国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表理事：磯崎功典、以下「GCNJ」）は、2026年11月23日から25日まで、 スイス・ジュネーブの国連欧州本部（パレ・デ・ナシオン）で開催された「第15回国連ビジネスと人権フォーラム」に参加しました。

同フォーラムでは、GCNJ理事の若林秀樹が国連「ビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）」の承認15周年を記念するセッションに登壇したほか、会員企業であるパナソニック ホールディングス株式会社および西日本旅客鉄道株式会社が登壇し、日本企業の人権尊重に関する知見や取り組みを国際社会へ発信しました。2026年は国連人権理事会が UNGPsを承認してから15周年を迎える節目の年です。 GCNJの若林秀樹理事は15周年記念セッションにおいて、人権デュー・ディリジェンスの成果と課題について実例を交えながら紹介し、人権を起点としたサステナブル経営の重要性について発信しました。

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「 UNGPsの採択から15年が経過し、企業の人権尊重に対する認識は高まり、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの制度化など一定の進展が見られます。 一方で、方針や制度を整えることと、それが実際に人々の人権への負の影響の防止・軽減や救済につながることの間には依然として大きな隔たりがあります。 今後は取り組みを形式的なものにとどめず、事業活動やサプライチェーン全体に人権尊重を組み込み、実際に人々の生活に変化をもたらすことが重要です。