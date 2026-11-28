「告白」は11月11日にデモ音源とティザー映像が公開されて以来、SNSで話題となっている冬のラブソングです。マクドナルドの「ホリデーマックフルーリー」とのコラボレーションも注目を集め、繊細な歌声とキャッチーなメロディで大切な人への想いを描いています。

「告白」は、11月11日にデモ音源とあわせてティザー映像が公開されて以来、SNS上で話題となっている一曲である。 マクドナルド の「 ホリデーマックフルーリー 」とのコラボレーションでも注目を集めている。

冬の季節を舞台に、大切な人への溢れる想いと、うまく言葉にできないもどかしさを描いた、まっすぐで純粋なラブソングだ。繊細な歌声とキャッチーなメロディが織りなす、温かくも切ない楽曲に仕上がっている。

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「告白」のティザー映像とSNSでの反響

「告白」は、11月11日に公開されたデモ音源とティザー映像をきっかけに、SNS上で広く話題となった楽曲である。公開後に反響が広がったことで、楽曲の存在が多くの人の目に触れるようになった。

楽曲の世界観は、冬という季節を背景に、大切な人へ思いを伝えたいのに言葉にできない気持ちを描いている。歌詞と歌声の両方が、そのもどかしさを素直な言葉と響きで表現している。

マクドナルドの「ホリデーマックフルーリー」とのコラボレーションも、楽曲の注目度を高める要素となっている。冬の季節感を共有する二つの企画が重なったことで、楽曲に触れる機会が広がっている。

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楽曲の聴きどころは繊細な歌声とキャッチーなメロディ

「告白」の聴きどころは、繊細な歌声とキャッチーなメロディが織りなす、温かくも切ない音像にある。派手さよりも感情の機微を大切にした構成が、この楽曲の大きな特徴である。

楽曲はまっすぐで純粋なラブソングとして作られており、飾り立てた表現よりも素直な感情が前面に出ている。そのため、恋愛の場面に限らず、身近な誰かを思う気持ちと重ねて聴くこともできる。

「告白」は冬の季節を舞台にした物語性を持つため、ホリデーシーズンの空気感と結びつきやすい楽曲だといえる。季節の企画と組み合わさることで、楽曲の世界観がより具体的に伝わりやすくなっている。

「告白」を手がけるアーティストのプロフィールと経歴

「告白」を手がけるアーティストは、2000年5月12日生まれで大阪府出身のシンガーソングライター、ダンサー、コレオグラファー、プロデューサーである。作詞・作曲からダンスの振付までを自ら手がけている。

6歳からダンスを始め、14歳から約3年半にわたりニューヨークへ留学した。ダンスの経験を積んだ時期が、現在の表現力の土台になっていると紹介されている。

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2021年8月にメジャーデビューし、日本語と英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信している。Z世代を代表するグローバルアーティストとして位置づけられている。

2024年リリースの「Obsessed」は、SNSをきっかけに世界的ヒットを記録した。その功績により、第66回 輝く！日本レコード大賞の「企画賞」を受賞している。

2025年に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブは、ソールドアウトとなった。今年5月には自身2作目となるアルバム『CLASSIC』を発売し、同月から全国ツアーを開催している。

2027年の日本武道館公演と全国ホールツアーの予定

2027年1月31日に日本武道館での公演が決定しており、ライブの次の大きな予定として注目される。公演日はすでに確定している。

7月からは全国5都市を巡るホールツアーの開催が決定している。日本武道館公演とあわせて、全国のファンが同アーティストのライブに足を運べる機会が用意される形だ。

「告白」はSNSでの反響とコラボレーション企画をきっかけに認知が広がっている段階にある。今後の公演情報や詳細は、アーティストの公式発表を確認するのが確実である。